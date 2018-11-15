Появилось объяснение массовой отмене концертов в России

Источники утверждают, что отмена различных концертов в России связана с появлением у ФСБ «черного списка» музыкантов после расстрела студентов в Керчи и самоподрыва подростка в здании УФСБ по Архангельской области, сообщают СМИ.

Два источника утверждают, что за отменой концертов стоят не региональные власти, а Центр «Э» и ФСБ – после самоподрыва подростка в Архангельске начались проверки аккаунтов в соцсетях в группах левого и анархического толка, а после расстрела в техникуме в Керчи проверяются и аккаунты подростков, состоящих в группах о «колумбайне» и тому подобным сообществам агрессивной тематики, утверждает Znak.

В том числе изучаются треки, которые они размещают на страницах. По итогам анализа совпадения таких треков был составлен неформальный «черный список» артистов, чьи песни необходимо проверить на экстремизм и чьи крупные концерты нежелательны, заявляет портал.

Дискуссия о современных исполнителях началась после отмены целого ряда концертов известных музыкантов. В частности, был отменен концерт рэпера Хаски в Краснодаре из-за его «деструктивного творчества», запретили концерт электронной группы IC3PEAK в Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде, а также отменили концерты «Френдзоны» в Вологде по инициативе уполномоченного по правам ребенка в регионе Ольги Смирновой, а до этого – в Кемерово и Красноярске.