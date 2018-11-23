В Казани сорвали выступление электронной группы IC3PEAK

Концерт российской группы IC3PEAK, которая определяет свой стиль как witch house, сорвали в Казани, исполнителей увезла полиция, сообщают СМИ.

Концерт пытались отменить несколько раз, сообщил коллектив на своей странице во «ВКонтакте».

По этим данным, в клубы, где планировалось выступление IC3PEAK, якобы звонили местные органы власти с угрозами.

«Наше выступление – не преступление. Мы будем делать концерт», – говорится в сообщении коллектива.

В клубе «Нора», где должно было состояться выступление, приехала полиция и пожарные, передает Enter со ссылкой на организаторов. По сведениям издания, через некоторое время музыкантов увезла полиция.

IC3PEAK была образована в 2013 году, коллектив выступал с гастролями в Бразилии, выступала во Франции, Латвии, проводила туры по США и давала концерты в Мексике.

Ранее в Краснодаре запретили выступать рэперу Хаски, такое решение было обосновано «деструктивным творчеством» музыканта.