МВД объяснилось по поводу отмены концертов рэперов

Центральный аппарат Министерства внутренних дел России не давал региональным подразделениям никаких указаний касательно отмены выступлений рэперов, сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов.

«Указаний из центрального аппарата МВД России никаких на этот счет нет», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, ранее был отменен концерт рэпера Хаски в Краснодаре из-за его «деструктивного творчества». Кроме того, запретили концерт электронной группы IC3PEAK в Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде. В Петрозаводске по рекомендации прокуратуры не состоялся концерт рэпера Александра Бузе (GONE.Fludd).

В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией с отменой концертов некоторых музыкальных коллективов в России, а первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко признался, что считает глупостью отмены концертов популярных молодежных исполнителей.