Песков ответил на вопрос об отмене концертов рэперов

В Кремле внимательно следят за ситуацией с отменой концертов некоторых музыкальных коллективов в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Следят очень внимательно», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, ранее был отменен концерт рэпера Хаски в Краснодаре из-за его «деструктивного творчества». Кроме того, запретили концерт электронной группы IC3PEAK в Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде. В Петрозаводске по рекомендации прокуратуры не состоялся концерт рэпера Александра Бузе (GONE.Fludd).

По информации источников, отмена различных концертов в России связана с появлением у ФСБ черного списка музыкантов после расстрела студентов в Керчи и самоподрыва подростка в здании УФСБ по Архангельской области.