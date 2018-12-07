Кириенко осудил запреты концертов рэперов

Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко на съезде «Единой России» признался, что считает глупостью отмены концертов популярных молодежных исполнителей.

«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов. Это глупость», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее был отменен концерт рэпера Хаски в Краснодаре из-за его «деструктивного творчества». Кроме того, запретили концерт электронной группы IC3PEAK в Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде. В Петрозаводске по рекомендации прокуратуры не состоялся концерт рэпера Александра Бузе (GONE.Fludd).

В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией с отменой концертов некоторых музыкальных коллективов в России.

XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. В первый день съезда работают три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции. В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.