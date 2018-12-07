Основополагающие ценности ЕР пропишут в уставе партии

«Единая Россия» обновит свой устав, дополнив его преамбулой, в которой будут обозначены ценностные ориентиры членов и сторонников партии, сообщил руководитель политического управления ЦИК партии Роман Романов на съезде ЕР.

«Ценностные ориентиры, которым следуют члены «Единой России», объединяют всех ее членов и сторонников, но не были сформулированы на бумаге. Участники предсъездовских региональных дискуссий, посвященных обновлению партии, пришли к выводу, что для того, чтобы «Единая Россия» была понятнее, доступнее для людей, следует закрепить ее основополагающие ценности в преамбуле к партийному уставу», – приводит его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что обобщенные взаимозависимые ценности «Единой России» были определены на весенних дискуссиях «Направление 2026» и поддержаны региональными конференциями «Обновление-2018».

«Это, в первую очередь, благополучие человека: его здоровье и долголетие, социальная защищенность, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная инфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовного поиска. Это принцип единства и суверенитета страны: ее общая история и победы, многовековой опыт межнационального и межконфессионального согласия, правовое, культурное единство страны, нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения истории России, любым проявлениям, разрушающим нашу страну, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь государства. И, наконец, принцип лидерства и развития России, который состоит в повышении качества жизни людей, в образовании и науке, модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности», – рассказал Романов.

Как отметил секретарь рязанского регионального отделения Андрей Фомин, выступая на площадке, во время региональных дискуссий «Обновление-2018» рядовые партийцы озвучили мнение, что основополагающие ценности партии должны быть доступны и понятны людям.

Председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов также выразил уверенность в том, что выделение этих принципов в преамбулу позволит определить дальнейшие приоритеты в работе партии.

«Идеологическая преамбула определит, какой должна быть деятельность партии, чтобы соответствовать этим ориентирам. «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны, честно и профессионально представлять интересы граждан, создавать основу будущего России и защищать достоинство человека и справедливость в обществе», – подчеркнул он.

XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции. В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.