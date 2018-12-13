В Госдуме решили провести конкурс для рэперов

Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи проводит конкурс для рэперов на туристическую тему, сообщил председатель комитета Михаил Дегтярев.

«Мы запускаем конкурс. Называется «Безграничный рэп». Под эгидой нашего комитета. Конкурс на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России», – цитирует Дегтярева РИА «Новости».

По его словам, основным критерием оценки станет желание зрителей после просмотра ролика поехать в тот или иной населенный пункт.

Дегтярев подчеркнул, что это не просто конкурс стихов о любимом городе.

«Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта. Если, например, где-то плохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, об этом, значит, будет клип», – уточнил он.

В жюри конкурса войдет сам депутат и художественный руководитель проекта Юрий Дегтярев.

«То есть мы «по-дегтяревски» хотим провести этот конкурс», – пошутил он.

По его словам, участие в конкурсе могут принять рэперы в возрасте до 30 лет. Работы начнут принимать в январе, а итоги подведут весной. Победителям вручат путевку по городам России.

В последнее время к рэперам в России привлечено повышенное внимание из-за массовой отмены концертов разных исполнителей в нескольких регионах.

На прошлой неделе в Госдуме состоялся круглый стол «Свобода слова в рэпе». В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявлял, что рэперов начнут приглашать на «новогодние огоньки».