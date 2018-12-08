Эрнст собрался позвать рэперов на «новогодний огонек»

На «новогодние огоньки» Первого канала начнут приглашать рэперов, сообщил гендиректор Константин Эрнст.

Он подтвердил, что у него есть такие планы, но отказался назвать конкретных исполнителей, передает РИА «Новости».

Напомним, глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев говорил, что попросит федеральные телеканалы пригласить рэперов на «новогодние огоньки».