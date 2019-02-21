В московском метро появилась новая система открывания дверей

На Филевской линии московского метро начали работать поезда с дверями, открывающимися при помощи кнопок, сообщила администрация Москвы.

«Кнопками открытия дверей оснащены составы «Москва» второго поколения, модернизированные специально для движения по открытым участкам. На створках дверей есть мигающая зеленая кнопка, над которой написано «Открыть». Перед каждой станцией горожанам напоминают о кнопках по громкой связи», – говорится на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что открытие дверей только по необходимости позволяет на 30% лучше поддерживать в вагонах температурный режим. Также с вводом в эксплуатацию новых поездов рассчитывается сократить затраты метрополитена на электроэнергию.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Лискутова, тестирование новых вагонов прошло успешно, и теперь модернизированные поезда начали работу в постоянном режиме.

«Пассажиры привыкли к такому способу открытия дверей и оценили его преимущества. Они не пропускают нужную станцию, ожидая, что двери откроются сами… Мы получили положительные отзывы, поэтому решили сохранить такой режим работы кнопок в поездах голубой ветки», – сказал Лискутов.

Ранее сообщалось, что 3 марта участок Сокольнической линии метро от станции «Юго-Западная» до станции «Саларьево» будет закрыт в связи с работами по технологическому присоединению новых станций.