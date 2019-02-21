Население Украины за год сократилось на 233 тыс. человек

Украинское население за 2018 год сократилось на 233,2 тыс. человек, сообщает Госстат Украины.

Население страны составляет 42 млн 153 тыс. человек, передает ТАСС.

Отметим, что 233 тыс. человек – это, к примеру, почти все население Ивано-Франковска.

На 100 умерших граждан на Украине рождается только 57 детей.

Госстат предупредил, что при таких темпах падения в 2019 году на Украине останется меньше 42 млн человек.

Кроме того, по данным ООН, население страны к 2050 году может сократиться на 18% из-за массовой трудовой миграции.

В июне 2018 года госслужба статистики Украины сообщала о том, что смертность вдвое превысила рождаемость.