Российского пенсионера оштрафовали за репосты атеистических мемов

В Северодвинске 63-летнего жителя оштрафовали за репосты картинок, сообщили местные СМИ.

Пенсионер Анатолий Казиханов распространял на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мемы с паблика «Атеист», передает портал 29.ru.

Суд признал Казиханова виновным в «публичном осквернении религиозной символики» и обязал мужчину выплатить штраф в 15 тыс. рублей.

Сам пенсионер рассказал, что правоохранители заинтересовались им еще летом 2018 года, но обвинение предъявили только в начале февраля. По его словам, на его странице обнаружили около 30 картинок с религиозными шутками, а дело толщиной в 60 страниц почти наполовину состояло из заключений лингвистических экспертов.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих смягчение ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в сети интернет.