Путин подписал закон о декриминализации репостов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих смягчение ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в сети Интернет.

Документ, предусматривающий частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с утвержденным законом, составы преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ, исключаются из Уголовного кодекса и переводятся в Кодекс об административных правонарушениях, если нарушение закона совершается обвиняемым впервые.

Если ранее человек не совершал подобных действий, он будет привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток. Для юридических лиц предусматриваются штрафные санкции в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

При этом сроки давности административного производства по правонарушениям, связанным с «лайками» и «репостами», продлеваются с трех месяцев до одного года.

Закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры.

В то же время за повторное правонарушение уже грозит уголовное наказание. Это произойдет, если повторное нарушение закона будет зафиксировано в течение года с момента привлечения лица к административной ответственности. В этом случае наказание будет назначаться исходя из прежних норм УК РФ – лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, 21 декабря Совет Федерации одобрил пакет законов о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса об экстремизме, в частности репостов в интернете.