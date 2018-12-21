Совфед одобрил закон о декриминализации репостов

Российские сенаторы на последнем в осенней сессии заседании в пятницу проголосовали за принятие пакета законов о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса об экстремизме, в частности репостов в интернете.

Изменения, внесенные в парламент президентом и направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в Уголовный и административный кодексы России, передает РИА «Новости».

Согласно законопроектам, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Эта норма будет касаться, в том числе, и тех, кто впервые сделал репост материала, публикация которого, по решению суда, могла возбуждать ненависть либо вражду, а также унизить человеческое достоинство.

Согласно законопроекту, уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. В действующем законодательстве уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, ни разу не наказывавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.