Климкин призвал остановить Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы.

По его мнению, об этом свидетельствует ситуация с задержанными за нарушение границы украинскими кораблями в Керченском проливе.

В связи с этим Климкин призвал Европу к жесткой реакции. «Если (Россия) сама не остановится, то ее нужно остановить», – написал он в Facebook.

Он выразил надежду на то, что недавние визиты министров Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании, Чехии в Мариуполь дали им «яркую картину того, насколько маниакально Россия пытается обескровить Приазовье».

В январе Климкин заявил, что нормальные отношения между Россией и Украиной невозможны, но их следует «тотально переформатировать».