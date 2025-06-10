Эксперты объяснили устойчивость российской цивилизационной модели

Эксперты: Сила России – в постоянном творческом переосмыслении традиции

Tекст: Олег Исайченко

«Россия – уникальное государство-цивилизация. Находясь на стыке Запада и Востока, наша страна выработала особый цивилизационный код, сочетающий в себе традиционные ценности, коллективистское мировоззрение и уважение к культурному многообразию живущих здесь народов», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«В период глобальных перемен российская цивилизационная модель становится особенно востребованной. Она показывает миру важность сохранения суверенитета, традиций и национальной идентичности, оставаясь примером устойчивости перед лицом современных вызовов», – добавил он.

«Традиция – исторический процесс передачи прошлого в будущее через настоящее», – уточнил Александр Дугин, директор учебно-научного центра «Высшей политической школы» им. Ивана Ильина. По его словам, это не механическое повторение устоявшихся форм, а активный отбор того, что достойно сохранения и передачи, и этот выбор требует глубокого анализа, исторического просвещения и четкого осознания национальной идентичности.

«Исторический и гуманитарный каноны вместе составляют традиции, то прочтение, которое позволяет нам передать основы народа, государства, церкви, культуры и искусства следующим поколениям. Мы говорим традиции: «Да». Это прозвучало от нашего президента, с этим полностью согласен наш народ», – добавил он.

Представление человека о будущем формируется через призму настоящего, согласился Андрей Полосин, проректор РАНХиГС. «Передачу и сохранение вековых традиций, а также формирование новых обеспечивает образование. Мы несем в будущее основу великих русских идей Родины, коллективности, воли, правды и служения», – детализировал он.

В основе российской цивилизации лежит уникальная совокупность географии, климата, природы, истории, многонационального и многоконфессионального народа, великой культуры и науки, отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ.

«В центре российской цивилизации – человек, не как индивид со своими эгоистичными интересами, а как личность, энергия которой направлена на созидание. Каждый из нас является частью социума и работает на общественные интересы», – подчеркнул аналитик.

Суверенитет России страны производен от ее цивилизационных ценностей, заметил Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики МГУ, напомнив, что отказ от самостоятельности оборачивается геополитической смертью. Он также указал, что древняя Русь, Московское царство, Российская империя, СССР и современная Россия – это проявления одной российской цивилизации.

Спикер добавил, что противостояния стран с внешними противниками, особенно с цивилизационными антиподами и антагонистами, зачастую носят характер войны ценностей. Одним из таких столкновений стал украинский кризис, начавшийся в 2014 году, считает Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ. «Это было прямое столкновение с Европой и коллективным Западом, а не просто конфликт Киева с русскоязычным населением Донбасса», – объяснил политолог. – «В пробуждении России как государства-цивилизации, огромную роль играют образование, философия и критическое мышление. Речь идет о способности дать новый смысл, вдохнуть жизнь в те ценности и институты, которые до сих пор мы передавали по наследству, часто бессознательно».

«Сила России – в постоянном творческом переосмыслении традиции, благодаря которому наследие адаптируется к реалиям новым эпох и находит свое продолжение в будущее», – резюмировал Александр Рудаков, эксперт ЭИСИ.