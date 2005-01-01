Германия отреагировала на просьбу Трампа забрать из Сирии боевиков ИГ

Европейским союзникам Вашингтона будет «исключительно сложно» исполнить призыв президента США Дональда Трампа о принятии плененных в Сирии членов «Исламского государства*», заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Он уточнил, что принять боевика ИГ* в Германии возможно, если ему предстоит немедленно предстать перед немецким судом, передает Deutsche Welle.

Министр добавил, что наличие немецкого гражданства дает право на возвращение в страну. Однако в Сирии в настоящее время нет возможности проверить гражданство, подчеркнул Маас. По его словам, Берлин координирует свои планы по этому вопросу с Парижем и Лондоном.

Ранее Дания также не поддержала призыв Трампа забрать из Сирии своих граждан, вступивших в ряды ИГ и взятых в плен.

В субботу Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, после присоединения к ИГ взятых в плен возглавляемой США международной коалицией. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

В Совфеде предположили, что Трамп таким образом хочет вывести европейских боевиков ИГ из-под удара. Там заявили, что террористов следует судить в Сирии, а не в странах, откуда они прибыли.