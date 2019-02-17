Трамп попросил европейцев забрать «своих боевиков» из Сирии

Великобритания, Франция и Германия должны вернуть более 800 боевиков запрещенного в России «Исламского государства*», чтобы предать их суду в своих странах, в противном случае США должны будут отпустить их, заявил президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать более 800 бойцов ИГИЛ* (прежнее название ИГ*), которых мы захватили в Сирии, и предать их суду. Халифат близок к падению», – написал он в Twitter.

В противном случае, заявил Трамп, США вынуждены будут отпустить этих боевиков.

«США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГИЛ проникают в Европу», – заявил он.

Трамп потребовал от своих союзников «выполнить работу, на которую они способны».

В начале февраля Трамп заявил, что на следующей неделе США планируют официально объявить о том, что захваченные «Исламским государством*» территории освобождены на 100%.