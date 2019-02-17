В Совфеде предположили попытку Трампа вывести европейских боевиков ИГ из-под удара

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что европейских боевиков «Исламского государства*» нужно судить в Сирии, а не в тех странах, откуда они прибыли.

По его словам, сторонников ИГ* нужно обязательно предавать суду, наказание должно быть неотвратимым, однако «сложно сказать, что движет» президентом США Дональдом Трампом, который призвал европейские страны забрать своих боевиков и предать суду, передает RT.

«Ведь, по большому счету, отбывать заключение сторонники террористической группировки должны именно в Сирии – там, где они совершали преступления. А создание условий для их возвращения на родину похоже на выведение из-под удара», – сказал Джабаров.

Он добавил, что Британия категорически отказывается забирать своих боевиков, а во Франции «на это идут и дают этим людям срок».

«Проблема состоит еще и в том, что после заключения боевики содержатся с обычными осужденными и готовят себе смену, заражают идеологией», – считает сенатор.