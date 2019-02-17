Дания не захотела забирать из Сирии своих боевиков ИГ

Дания не поддержала призыв американского лидера Дональда Трампа забрать из Сирии своих граждан, вступивших в ряды террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) и взятых в плен.

«Речь идет о самых опасных людях в мире. Мы не должны забирать их», – передает заявление Майкла Ааструпа Йенсена, официального представителя премьер-министра страны Ларса Лекке Расмуссена, ТАСС со ссылкой на DPA.

По его словам, решение Трампа о выводе войск из Сирии было преждевременным, так как ситуация в арабской республике еще не стабилизировалась.

В субботу Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, после присоединения к ИГ* взятых в плен возглавляемой США международной коалицией. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

В Совфеде предположили, что Трамп таким образом хочет вывести европейских боевиков ИГ из-под удара. Там заявили, что террористов следует судить в Сирии, а не в странах, откуда они прибыли.