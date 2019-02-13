Лавров прокомментировал подготовку ЕС и США новых антироссийских санкций

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможных новых санкциях против Москвы в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявил, что Евросоюз принимает такие решения под мощнейшим давлением США.

«Мы уже давно сказали, что санкции мы ни с кем не обсуждаем. Мы хотим наладить свою экономику, торговлю с нормальными зарубежными партнерами таким образом, чтобы не зависеть от чьих-то капризов, в данном случае от капризов тех, кто не сдержал свое слово и не заставил оппозицию выполнять договоренности с (бывшим) президентом (Украины Виктором) Януковичем», – отметил министр, передает ТАСС.

По его словам, «в очередной раз европейцы расписываются в своей полной неспособности заставить (президента Украины Петра) Порошенко выполнять Минские договоренности». «Поскольку они уже своими клиентами руководить не могут, то надо что-то делать и пошли на очередной пакет санкций», – добавил Лавров.

Он подчеркнул, что «эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза».

Ранее сообщалось, что Евросоюз и США работают над введением новых санкций против России в ответ на задержание в Керченском проливе украинских моряков. Великобритании подтвердила работу над санкциями.