Симион и Дан сократили разрыв перед вторым туром выборов президента

Tекст: Денис Тельманов

Разница между кандидатами на пост президента Румынии сократилась за неделю до второго тура голосования, передает ТАСС. По последним данным, за Джордже Симиона, лидера Альянса за объединение румын, готовы проголосовать 53% опрошенных, а за независимого кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана – 47%.

В первом туре, состоявшемся 4 мая, Симион получил 40,96% голосов, Дан – 20,27%. Глава компании SocioPol Мирел Паладе заявил: «Каждый кандидат сохранил свои голоса. Однако к ним добавились голоса бывших кандидатов, которым не удалось пройти во второй тур».

Паладе уточнил, что 75% сторонников Крина Антонеску, кандидата от проевропейских сил, поддержали Дана во втором туре. На интернет-платформах Симион лидирует в TikTok, а Дан – в Facebook* (запрещен в России; принадлежит Meta*, признанной экстремистской в РФ).

Особое значение в итогах выборов может сыграть голосование румын, проживающих за границей. По прогнозу Паладе, 66% голосов эмигрантов получит Симион, остальные – Дан. Ожидается, что во втором туре примут участие 11 млн избирателей, тогда как в первом туре проголосовали 9 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, один из учредителей движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили заявил, что Брюссель получил пощечину от народа Румынии по итогам первого тура президентских выборов. Бывший премьер Молдавии Владимир Филат обвинил президента Майю Санду и партию ПДС во вмешательстве в президентскую кампанию в Румынии.