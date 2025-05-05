То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
В Тбилиси назвали итоги первого тура выборов в Румынии «пощечиной Брюсселю»
Брюссель по итогам первого тура выборов президента Румынии «получил пощечину» от народа этой страны, заявил один из учредителей движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Коррумпированная и полностью деградировавшая бюрократия Брюсселя получила звонкую пощечину от народа Румынии 4 мая», – прокомментировал он победу в первом туре ультраправого кандидата Джордже Симиона.
По его словам, Брюссель применял против евроскептиков известные технологии, называя их «пророссийскими и антизападными», «нагло вмешиваясь в процесс выборов».
«Все это в итоге оказалось контрпродуктивным, как и отстранение от выборов прежнего победителя отмененного первого тура Кэлина Джорджеску. Грузия и ее народ своей защитой суверенитета подали огромный пример другим странам, и эту волну не остановить!», – заявил Вато Шакаришвили.
«Впереди у коррумпированной, морально и политически деградировавшей евробюрократии еще много поражений», – заявил он.
Второй тур состоится в Румынии 18 мая, соперником Джордже Симионе станет мэр Бухареста Никушор Дан.