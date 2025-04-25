Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат подчеркнула, что Россия будет делать все возможное для сохранения исторической памяти и памяти о героях, в том числе рассказывая о совместной борьбе с нацизмом, передает ТАСС.

Захарова отметила, что в ответ на попытки искажения истории нужно сохранять собственную память и стоически реагировать на любые провокации, отдавая дань уважения героям. Она подчеркнула: «Мы действительно будем отвечать взаимностью всем тем, в том числе и на Западе, для кого это тоже свято».

Дипломат сообщила, что российские посольства получают сотни писем благодарности от потомков ветеранов и гражданского общества разных стран за публикации архивных документов и рассекреченных материалов, поддержку ветеранов и организацию памятных мероприятий.

Захарова напомнила, что три года российским дипломатам не позволяли возлагать цветы на Арлингтонском кладбище, отметив, что подобные действия предают память антифашистов. Она также указала на связь между событиями 80-летней давности и современными вызовами, подчеркнув, что борьба с нацистскими устремлениями продолжается.

И. о. директора департамента Северной Атлантики МИД России Кирилл Михайлов сообщил, что после трех лет перерыва в Вашингтоне вновь возобновили церемонию возложения цветов в честь встречи на Эльбе. По его словам, также готовятся дополнительные мероприятия с участием американских ветеранов, что, по мнению дипломата, является важным позитивным сигналом.

Мемориальная плита «Дух Эльбы» была установлена в 1995 году в Парке Победы в честь встречи советских и американских войск на Эльбе, которая символизировала боевое содружество в борьбе с нацизмом.

Накануне Захарова сообщила, что американские власти одобрили памятное мероприятие российского посольства на Арлингтонском кладбище ко Дню встречи на Эльбе 25 апреля.