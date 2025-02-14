Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Захарова осудила президента Италии за сравнение России с нацистской Германией
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера Серджо Маттареллы о России, заявив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.
Захарова резко осудила заявления итальянского президента Серджо Маттареллы, сделанные на лекции в Марсельском университете, передает ТАСС. Маттарелла сравнил действия России в украинском конфликте с проектом Третьего рейха в Европе, что Захарова назвала «кощунственными измышлениями».
По словам Захаровой, такие исторические параллели, проведенные итальянским лидером, являются возмутительными и откровенно ложными. Она подчеркнула: «странно и дико слышать подобные измышления от президента Италии, страны, которая испытала на себе фашизм». Захарова напомнила, что Россия не только отбила нападение нацистской Германии во время Второй мировой войны, но и освободила Европу от нацизма и фашизма.
Захарова также обратила внимание на то, что Маттарелла не упомянул роль Италии в период Второй мировой войны и ее вклад на стороне фашистских сил. Она выразила недоумение: «Он плохо знает свою историю? Я не думаю». Дипломат считает, что главе итальянского государства должно быть стыдно за незнание истории своей республики.
Захарова также осудила нынешнюю политику Италии, которая, по ее мнению, поддерживает неонацистский режим на Украине, предоставляя ему вооружение. Это, по мнению дипломата, оскорбляет память не только итальянцев, борющихся с фашизмом, но и всех, кто не приемлет подобных исторических аналогий.
Ранее Минобороны Италии заявило о готовности направить миротворцев на Украину.