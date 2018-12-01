Стало известно о работе США и ЕС над новыми санкциями против России

Евросоюз и США работают над введением новых санкций против России в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, Британия и ее союзники в Европе призывают Брюссель озвучить новые санкции в отношении России уже в ближайшие недели, передает ТАСС.

Газета Financial Times утверждает, что санкции могли быть введены в течение двух месяцев.

Ранее США также пригрозили России санкциями за задержание украинских моряков.

25 ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу, 24 украинских моряка были задержаны, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России.