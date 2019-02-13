Британия подтвердила работу над новыми санкциями против России

Лондон и его европейские партнеры работают над новыми антироссийскими санкциями, заявил британский МИД.

В МИД Великобритании заявили, что Лондон «всегда стоял во главе европейских санкций в ответ на действия России на Украине», передает ТАСС.

В частности, британская сторона напомнила о санкциях, введенных в связи с выборами в Крыму и Севастополе, возведением Крымского моста, выборами в Донбассе.

Теперь Лондон и другие страны ЕС рассматривают вопрос о «конкретных мерах» в ответ на «последнюю российскую агрессию в Черном море».

Напомним, британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщал, что Евросоюз и США работают над введением новых санкций против России в ответ на задержание в Керченском проливе украинских моряков, которые незаконно пересекли границу России.