Появилось новое видео о «нечеловеческих условиях содержания» Цеповяза в колонии

Автор видеозаписей о жизни Вячеслава Цеповяза Сергей Перин опубликовал новое видео, в котором показаны «угодья Цапка с отдельной калиткой» в колонии строгого режима в Амурской области.

О публикации видеозаписи под названием «Нечеловеческие условия содержания Цапка-крабоеда из Кущевской: Преступление и наказание (часть 2)» РИА «Новости» рассказал сам Перин. «Обратите внимание на масштаб угодий. Отдельно от колонии, внутри колонии, с отдельной калиткой. Хорошая усадьба: пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3», – рассказал Перин.

Он добавил, что на новом видео о своей жизни рассказывает сам Цеповяз, а ролик является продолжением видео, которое Перин публиковал в январе. В том видео член ОПГ вел экскурсию по пасеке, показывал свою спальню, оборудованную в отдельном вагончике, а также место, где он пьет чай и играет в нарды с неким Ванькой.

Новый ролик очень похож на предыдущий и, предположительно, снят в тот же день: на видео та же погода, тот же закадровый голос, тот же пейзаж. Во второй части видео про «усадьбу» продолжается экскурсия по пасеке, в кадре много пчелиных ульев.

По словам Перина, снимал оба видео Ванька, а Цеповяз комментировал происходящее.

«Вань, смотри, какая-то морковка растет. Это пасека, где пчел держим и мед качаем. Это душик сделали, купаться будем, ... и будет просто отлично», – комментирует видео за кадром мужской голос, предположительно, Цеповяза.

Самого осужденного в кадре при этом не видно. На съемке виден забор, которым обнесена территория, и калитка. За забором – двухэтажные длинные корпуса.

«Надеюсь, что размещаемые материалы позволят представителям правоохранительных органов сделать окончательные выводы о масштабах ситуации, а также установить, что красивая жизнь длилась годами», – объяснил Перин мотивы публикации видео.

В ноябре 2018 года председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова сообщала, что Цеповяз жил в бараке улучшенного стандарта во время работы на пасеке.

До этого в Амурской области, где отбывал наказание осужденный, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.