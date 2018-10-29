Стало известно о жизни Цеповяза в улучшенном бараке

Осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз жил в бараке улучшенного стандарта во время работы на пасеке, сообщила председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова.

«Цеповяз был привлечен к работам на пасеке с 2016 года. В этот период он находился в бараке нового (улучшенного) стандарта, где есть отдельные комнаты на два человека. Там находятся только те, у кого нет взысканий и кто задействован в работах. Неработающие заключенные проживают в обычных бараках», – пояснила Охотникова, передает «Интерфакс».

Председатель региональной ОНК выяснила, что у Цеповяза было 18 поощрений, из которых три отменены. С пасеки осужденный был уволен в январе 2018 года по сокращению штатного расписания.

На прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему эти фотографии вызвали сильное возмущение в обществе.