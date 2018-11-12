Опубликовано видео с «экскурсией» Цеповяза по своей пасеке в колонии

В Сети опубликовали видеоролик, где якобы запечатлена экскурсия по пасеке в колонии строго режима, в которой после приговора отбывал срок член банды Цапков Вячеслав Цеповяз.

На видеозаписи, опубликованной Сергеем Периным, ранее уже публиковавшим фото и видео о Цеповязе, демонстрируется экскурсия по пасеке, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ролике обстановку комментирует якобы сам Цеповяз.

Мужчина демонстрирует спальню в вагончике, место отдыха для чая и нард и пчелиные улья.

«Вечером тут сижу, чаек пью, в нарды с Ванькой играю, турничок тут», – сообщает голос за кадром.

Автор записи Перин подтвердил, что в ролике о своей жизни повествует осужденный член банды Цапков.

В ноябре 2018 года председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова сообщала, что Цеповяз жил в бараке улучшенного стандарта во время работы на пасеке.

До этого в Амурской области, где отбывал наказание осужденный, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.