Небензя ткнул СБ ООН носом в содержание Минских соглашений

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что в Минских соглашениях нет требований к России.

Он заявил, что Западу неинтересно благополучие Украины, западные страны используют Киев как пешку в геополитической игре против России, передает ТАСС.

Небензя раздал членам СБ копии резолюции, принятой Совбезом, в которой разъясняется смысл Минских договоренностей.

«Я каждый раз призываю вас: прочитайте этот документ внимательно, – продолжил он. – Не повторяйте заученную фразу: «Россия должна выполнить Минские соглашения». В них о России нет ни слова».

Выполнение договоренностей стало приравниваться Киевом к госизмене и караться уголовным преследованием, заявил постпред России, напомнив о преследовании Виктора Медведчука.

Небензя предостерег Киев и его западных покровителей от перехода к «плану Б» – военному решению конфликта.

Представитель России также предупредил, что в черный список скандального сайта «Миротворец» помимо россиян могли быть включены граждане Великобритании, Франции, Германии, Италии, Чехии, Словакии, Венгрии, которые собираются стать наблюдателями от стран ЕС на выборах президента Украины.

Небензя подчеркнул, что на сайте публикуют «личные данные людей, неугодных киевским националистам», некоторые из «целей» сайта уже убиты, так что публикация стала, по сути, раздачей «пиратских черных меток».

7 февраля украинские депутаты одобрили закон, запрещающий представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей.

Помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча заявил, что конфликт в Донбассе не является ни спящим, ни замороженным. Он подчеркнул, что в результате конфликта, который продолжается «в самом сердце Европы», все еще гибнут люди. Енча отметил, что позиции ВСУ и ополчения «в серой зоне сближаются», а «использование тяжелых вооружений и их дислокация вблизи линии соприкосновения становятся реальностью».

Помощник по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер сообщила, что гумпомощь в 2019 году понадобится 3,5 млн украинцев.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, является гарантом урегулирования украинского кризиса, а не стороной конфликта.