Ургант рассказал, как «стер руки» на расчистке снега в Петербурге

Телеведущий Иван Ургант в выходные вышел на уборку снега в Санкт-Петербурге и расчищал ломом участок у парадной на Крюковом канале. Шоумен признался, что «стер руки» и «понял, что не мое это дело».

«Я не могу сравнивать московских и петербургских дворников. Я петербургских так и не увидел. Говорят, что на выходных работали представители бюджетных организаций, что, в общем-то, как мне кажется, не сильно продвинет нас в решении этого вопроса. Поскольку люди, которые работают в бюджетных организациях, не связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, делают это неумело и коряво, как я», – передает его слова «Фонтанка».

Он заявил, что «стер руки», так как занимался этим «без перчаток».

«И вообще понял, что не мое это дело», – сообщил Ургант.

Также он пожаловался на то, что в Санкт-Петербурге есть проблема с расчисткой крыш – после того, как у его отца, Андрея Урганта, затопило квартиру.

«Вы знаете, у него затопило не из-за того, что кто-то не чистил крышу, а наоборот, из-за того, что кто-то слишком усердно почистил крышу. Это часто бывает в Санкт-Петербурге, когда плотность лома, которым чистят крышу, превосходит плотность кровельного железа, и одно пробивает другое», – заявил Ургант.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, комментируя ситуацию, заявил, что проблемы с уборкой снега связаны, в том числе, с недофинансированием и как следствие недостаточным количеством уборочной техники, которая в последний раз массово закупалась в 2011 году. Сложности с уборкой снега возникали еще при предыдущем руководстве, и нынешние власти северной столицы постепенно решат этот вопрос.