В МИД заявили об усилении давления ФБР на проживающих в США россиян

Давление на проживающих в США россиян со стороны ФБР заметно возросло, сообщил источник в МИДе в преддверии визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон.

«ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности. В июле 2018 года в Вашингтоне только за свой российский паспорт была арестована Мария Бутина, которой на волне русофобской истерики приписали политический лоббизм», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В ведомстве также напомнили о продолжающихся арестах и похищениях россиян американскими спецслужбами в третьих странах. Источник добавил, что с 2008 года было зафиксировано 53 таких случая.

Напомним, россиянка Мария Бутина отбыла 18-месячный тюремный срок в американской тюрьме, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным.

26 октября, девушка вернулась в Россию. Она рассказала о 52 часах допроса в ФБР и пояснила, почему частично признала вину.

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