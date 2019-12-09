В комитете спортсменов ВАДА призвали запретить россиянам участвовать в ОИ

Члены комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) призывают лишить всех российских атлетов права участия в Олимпийских играх, сообщает Би-би-си.

В материале утверждается, что 9 из 17 членов комитета спортсменов, в том числе его председатель Бекки Скотт, считают, что единственный адекватный ответ на допинг-скандал в России – «полный запрет на участие россиян в Олимпиаде», передает РИА «Новости».

В совместном заявлении девяти представителей комитета говорится, что такой шаг является «единственной значимой санкцией».

«Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут поощряться, если будет вынесен менее жесткий вердикт, – добавляется в заявлении. – До тех пор, пока эти критические нарушения «целостности» в спорте не столкнутся с решительным обязательством защищать спортсменов и «чистый» спорт, они будут продолжаться, и спорт, который мы любим, останется запятнанным».

Напомним, 25 ноября Комитет по соответствию (CRC) ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, а также запретить поднятие флага России на любом крупном международном турнире. После этого глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады 2020 года в Токио.

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