Глава американского агентства USADA призвал отстранить Россию от ОИ-2020

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался за полное отстранение российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Тайгарт обвинил Россию в пренебрежении «мировыми антидопинговыми правилами», выразив мнение, что мер, предложенных комитетом по соответствию ВАДА, было бы недостаточно, передает ТАСС.

«ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) должно поступить жестче и наложить полный запрет на участие российских спортсменов в Олимпиаде», – заявил Тайгарт.

По его мнению, «только такой решительный ответ, возможно, дает шансы на привлечение внимания со стороны России, изменение ее поведения и защиту сегодняшних «чистых» спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, а также будущих поколений атлетов из России (...)».

В понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, а также запретить поднятие флага России на любом крупном международном турнире.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях, Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась переносить ЧМ по хоккею из России, а глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) указал на невозможность отстранения России от Универсиады-2023.

Министр спорта Павел Колобков также выразил уверенность, что рекомендации комитета ВАДА не угрожают проведению матчей ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге. В ВАДА подтвердили, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу, как и другие региональные руководящие органы.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.

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