Собянин высказался о дальнейшем расширении Москвы

Власти Москвы не планируют расширение границ города и присоединение к столице новых территорий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Нет, я вам ответственно заявляю, таких планов нет. Дай бог нам с Новой Москвой справиться, что там», – приводит его слова ТАСС.

Собянин отметил, что Новая Москва стала достаточно продвинутой частью города с метро, дорогами, парками, скверами и новыми рабочими местами. Новая Москва, по словам градоначальника, дает прибавку городскому бюджету, а не убыток.

Мэр также напомнил, что недавно в столице запустили новый вид наземного общественного транспорта – Московские центральные диаметры (МЦД). По его словам, это важный проект, который соединяет различные части города, а также дает возможность пересадки на метро и другие виды транспорта.

В июле 2012 года границы Москвы увеличились в 2,4 раза за счет присоединения 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья. По прогнозам столичных властей, к 2035 году население Новой Москвы достигнет 1,5 млн человек.

21 ноября президент Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, проехав на поезде от станции Белорусская до станции Фили и обратно. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил главе государства именную карту «Тройка».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва скрестила метро и электрички.