Москва успешно скрестила метро и электрички

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21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:42  |  vz.ru
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Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Человечество бьется в экологической истерике

Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук
Словом года стало словосочетание (что само по себе неприятно) climate emergency. Русский перевод «чрезвычайная климатическая ситуация» (или «климатическое ЧП») выглядит просто отталкивающе. Подробности...

Европа и Украина разочарованы друг в друге

Глеб Простаков, журналист
21 ноября Украина буднично празднует шестую годовщину Евромайдана. Спустя шесть лет после этого события число граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении, продолжает расти. Подробности...
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Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
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    Главные российские мосты

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      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              Москва успешно скрестила метро и электрички

              Открыть важнейший для Москвы транспортный проект приехал президент Путин   21 ноября 2019, 17:20
              Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
              Текст: Антон Крылов

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              В столице запущены «Московские центральные диаметры» – МЦД. В официальной церемонии открытия принял участие Владимир Путин – он проехал на новом поезде «Иволга» по МЦД–1 от Белорусского вокзала до станции «Фили». Участие президента страны полностью соответствует важности запущенного проекта. В чем большие плюсы новой дороги и ее небольшие минусы?

              Электрички, которые приходят из Подмосковья, пересекают Москву и вновь уходят в Подмосковье, существуют уже несколько десятилетий, но до 21 ноября 2019 года они не были интегрированы в систему городского транспорта – нужно было покупать отдельный билет. Кроме того, промежутки между поездами могли составлять до нескольких часов, что, прямо скажем, неудобно.

              Теперь Белорусское и Савеловское (МЦД–1), а также Курское и Рижское (МЦД–2) пригородные направления – это, по сути, дополнительные ветки метро, просто наземные и с немного другими поездами. Оплачивать проезд можно той же стандартной столичной транспортной картой «Тройка», пересадка с электрички на метро бесплатная, на автобус–троллейбус–трамвай – за дополнительные деньги, в зависимости от тарифа.

              Плюсы МЦД очевидны.

              Во–первых, теперь Москва и несколько крупных городов Подмосковья связаны действительно регулярным железнодорожным транспортом.

              Во–вторых, москвичам и гостям столицы стало гораздо удобнее пользоваться электричками в своих поездках по городу – не нужно заморачиваться с покупкой железнодорожных билетов и внимательным изучением неравномерного расписания.

              В-третьих, с новыми тарифами большинство поездок стали обходиться дешевле, а жители России редко сталкиваются с тем, что у нас что–то дешевеет.

              В первый день работы по-новому не обошлось без сбоев – турникеты не срабатывали, и в результате образовывались заторы.

              «В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. ЦППК работает над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована. Пока там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно. Просим отнестись с пониманием, мы делаем все возможное для организации комфортных поездок», – говорится в сообщении пресс–службы Центральной пригородной пассажирской компании.

              Кроме того, по данным сайта с расписаниями электричек tutu.ru, задержка поездов МЦД–2 на Курском направлении составила от 7 до 17 минут. Также многие пассажиры не успели толком понять, как именно активировать карту «Тройка» для бесплатных пересадок – это основной вопрос на многих районных и городских форумах.

              Впрочем, сложно всерьез критиковать ЦППК за эти проблемы первого дня работы. Опаздывающих на работу в переполненных электричках людей можно понять, но, с другой стороны, организация бесперебойной совместной работы таких монстров, как РЖД, Московский метрополитен, а также федеральное министерство транспорта, правительство Москвы и правительство Московской области – крайне непростая задача.

              Возможно, имело бы смысл запускать МЦД, не в рабочий день, а в субботу, чтобы иметь возможность отладить все системы в более благоприятном режиме, но тогда был бы риск, что неминуемый сбой произошел бы в понедельник. В любом случае, нет сомнений, что все технические проблемы первого дня скоро устранят, и большинство москвичей и жителей Подмосковья получат дополнительный удобный и недорогой вид транспорта.

              Рассказав о несомненных плюсах и временных трудностях, нельзя умолчать о неизбежных минусах, о которых пишут и пассажиры, и эксперты транспортной отрасли. Возможно, эти проблемы тоже будут решены со временем, но для этого их как минимум следует обозначить.

              Во–первых, для многих пассажиров стала сюрпризом длина новых поездов «Иволга» – только шесть вагонов. Если днем и поздно вечером этого вполне хватит, то в часы пик шести вагонов явно недостаточно – поезда пойдут, точнее, уже пошли переполненными. Возможно, есть смысл закупить дополнительные составы и либо пускать по утрам сдвоенные поезда, как это успешно делают с «Ласточками» или «Сапсанами», либо ввести дополнительные рейсы «традиционных» электричек?

              Во–вторых, интервал шесть минут в час пик – это, безусловно, очень неплохо, хоть и не сравнить с метро, где в пиковые часы поезда едут каждую минуту. На МЦД–2 заявлен интервал 12 минут в непиковое время – это довольно долго, особенно учитывая наши зимние морозы. Опять–таки, если пока не хватает новых «Иволг», то, может, есть смысл увеличить число рейсов старых электричек, пусть тоже в укороченном виде, для экономии?

              В–третьих, полностью отменены электрички, которые раньше ходили с Курского направления на Белорусское и обратно. Их было немного, но своих пассажиров они возили. Логика ЦППК в целом ясна – там не хотят, чтобы люди путались, садясь в электричку, и не приезжали вместо Савеловского вокзала на Рижский, а вместо Дмитровской на Белорусскую. Но как–то москвичи много лет справлялись с раздвоенной Замоскворецкой линией, когда поезда ходили от Речного вокзала одновременно до Каховской и Красногвардейской. Да и сейчас раздвоение Филевской линии не очень мешает пассажирам ориентироваться.

              Поэтому если пустить раз в час электричку с условным названием «Одинцово–Подольский экспресс», которая по цвету будет отличаться от «Иволг» и «Аэроэкспрессов» и ездить с Белорусского на Курский радиус и обратно, то благодарных москвичей и жителей Подмосковья станет несколько больше.

              Значительное замедление «Аэроэкспресса» в аэропорт Шереметьево также уже вызвало недовольство пассажиров, но хочется надеяться, что и эта проблема будет как–то со временем решена за счет увеличение скорости на финальном отрезке пути в аэропорт. Зато теперь уехать прямым поездом в Шереметьево можно не только с Белорусской, а с гораздо большего числа станций – возможно, это сгладит душевную боль от лишних 15 минут дороги.

              Всего в городе пока что запланировано 5 линий МЦД. Однако для открытия трех следующих, которые объединят, соответственно, Ленинградское и Казанское, Киевское и Горьковское, а также Павелецкое и Ярославское направления, потребуется гораздо больше работы, чем нужно было для интенсификации движения по уже существовавшим связкам, через которые прошли маршруты первых двух диаметров.

              В любом случае, новые инфраструктурные проекты, пусть и с некоторыми недостатками и недоработками – это всегда лучше, чем отсутствие новых инфраструктурных проектов. МЦК тоже открывалось не полностью готовым, но в успехе этого транспортного проекта нет ни малейшего сомнения, несмотря на изначально скептическое отношение некоторых «урбанистов».

              В ближайшие годы откроются новые станции МЦД, доступ на существующие станет удобнее, уличный наземный транспорт будет дополнительно интегрирован с городскими электричками, и Москва, без всяких шуток, похорошеет еще больше.


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