Москва успешно скрестила метро и электрички

В столице запущены «Московские центральные диаметры» – МЦД. В официальной церемонии открытия принял участие Владимир Путин – он проехал на новом поезде «Иволга» по МЦД–1 от Белорусского вокзала до станции «Фили». Участие президента страны полностью соответствует важности запущенного проекта. В чем большие плюсы новой дороги и ее небольшие минусы?

Электрички, которые приходят из Подмосковья, пересекают Москву и вновь уходят в Подмосковье, существуют уже несколько десятилетий, но до 21 ноября 2019 года они не были интегрированы в систему городского транспорта – нужно было покупать отдельный билет. Кроме того, промежутки между поездами могли составлять до нескольких часов, что, прямо скажем, неудобно.

Теперь Белорусское и Савеловское (МЦД–1), а также Курское и Рижское (МЦД–2) пригородные направления – это, по сути, дополнительные ветки метро, просто наземные и с немного другими поездами. Оплачивать проезд можно той же стандартной столичной транспортной картой «Тройка», пересадка с электрички на метро бесплатная, на автобус–троллейбус–трамвай – за дополнительные деньги, в зависимости от тарифа.

Плюсы МЦД очевидны.

Во–первых, теперь Москва и несколько крупных городов Подмосковья связаны действительно регулярным железнодорожным транспортом.

Во–вторых, москвичам и гостям столицы стало гораздо удобнее пользоваться электричками в своих поездках по городу – не нужно заморачиваться с покупкой железнодорожных билетов и внимательным изучением неравномерного расписания.

В-третьих, с новыми тарифами большинство поездок стали обходиться дешевле, а жители России редко сталкиваются с тем, что у нас что–то дешевеет.

В первый день работы по-новому не обошлось без сбоев – турникеты не срабатывали, и в результате образовывались заторы.

«В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. ЦППК работает над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована. Пока там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно. Просим отнестись с пониманием, мы делаем все возможное для организации комфортных поездок», – говорится в сообщении пресс–службы Центральной пригородной пассажирской компании.

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Кроме того, по данным сайта с расписаниями электричек tutu.ru, задержка поездов МЦД–2 на Курском направлении составила от 7 до 17 минут. Также многие пассажиры не успели толком понять, как именно активировать карту «Тройка» для бесплатных пересадок – это основной вопрос на многих районных и городских форумах.

Впрочем, сложно всерьез критиковать ЦППК за эти проблемы первого дня работы. Опаздывающих на работу в переполненных электричках людей можно понять, но, с другой стороны, организация бесперебойной совместной работы таких монстров, как РЖД, Московский метрополитен, а также федеральное министерство транспорта, правительство Москвы и правительство Московской области – крайне непростая задача.

Возможно, имело бы смысл запускать МЦД, не в рабочий день, а в субботу, чтобы иметь возможность отладить все системы в более благоприятном режиме, но тогда был бы риск, что неминуемый сбой произошел бы в понедельник. В любом случае, нет сомнений, что все технические проблемы первого дня скоро устранят, и большинство москвичей и жителей Подмосковья получат дополнительный удобный и недорогой вид транспорта.

Рассказав о несомненных плюсах и временных трудностях, нельзя умолчать о неизбежных минусах, о которых пишут и пассажиры, и эксперты транспортной отрасли. Возможно, эти проблемы тоже будут решены со временем, но для этого их как минимум следует обозначить.

Во–первых, для многих пассажиров стала сюрпризом длина новых поездов «Иволга» – только шесть вагонов. Если днем и поздно вечером этого вполне хватит, то в часы пик шести вагонов явно недостаточно – поезда пойдут, точнее, уже пошли переполненными. Возможно, есть смысл закупить дополнительные составы и либо пускать по утрам сдвоенные поезда, как это успешно делают с «Ласточками» или «Сапсанами», либо ввести дополнительные рейсы «традиционных» электричек?

Во–вторых, интервал шесть минут в час пик – это, безусловно, очень неплохо, хоть и не сравнить с метро, где в пиковые часы поезда едут каждую минуту. На МЦД–2 заявлен интервал 12 минут в непиковое время – это довольно долго, особенно учитывая наши зимние морозы. Опять–таки, если пока не хватает новых «Иволг», то, может, есть смысл увеличить число рейсов старых электричек, пусть тоже в укороченном виде, для экономии?

В–третьих, полностью отменены электрички, которые раньше ходили с Курского направления на Белорусское и обратно. Их было немного, но своих пассажиров они возили. Логика ЦППК в целом ясна – там не хотят, чтобы люди путались, садясь в электричку, и не приезжали вместо Савеловского вокзала на Рижский, а вместо Дмитровской на Белорусскую. Но как–то москвичи много лет справлялись с раздвоенной Замоскворецкой линией, когда поезда ходили от Речного вокзала одновременно до Каховской и Красногвардейской. Да и сейчас раздвоение Филевской линии не очень мешает пассажирам ориентироваться.

Поэтому если пустить раз в час электричку с условным названием «Одинцово–Подольский экспресс», которая по цвету будет отличаться от «Иволг» и «Аэроэкспрессов» и ездить с Белорусского на Курский радиус и обратно, то благодарных москвичей и жителей Подмосковья станет несколько больше.

Значительное замедление «Аэроэкспресса» в аэропорт Шереметьево также уже вызвало недовольство пассажиров, но хочется надеяться, что и эта проблема будет как–то со временем решена за счет увеличение скорости на финальном отрезке пути в аэропорт. Зато теперь уехать прямым поездом в Шереметьево можно не только с Белорусской, а с гораздо большего числа станций – возможно, это сгладит душевную боль от лишних 15 минут дороги.

Всего в городе пока что запланировано 5 линий МЦД. Однако для открытия трех следующих, которые объединят, соответственно, Ленинградское и Казанское, Киевское и Горьковское, а также Павелецкое и Ярославское направления, потребуется гораздо больше работы, чем нужно было для интенсификации движения по уже существовавшим связкам, через которые прошли маршруты первых двух диаметров.

В любом случае, новые инфраструктурные проекты, пусть и с некоторыми недостатками и недоработками – это всегда лучше, чем отсутствие новых инфраструктурных проектов. МЦК тоже открывалось не полностью готовым, но в успехе этого транспортного проекта нет ни малейшего сомнения, несмотря на изначально скептическое отношение некоторых «урбанистов».

В ближайшие годы откроются новые станции МЦД, доступ на существующие станет удобнее, уличный наземный транспорт будет дополнительно интегрирован с городскими электричками, и Москва, без всяких шуток, похорошеет еще больше.