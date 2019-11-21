На МЦД сразу после запуска произошел сбой в работе турникетов

На некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД) через несколько часов после запуска движения произошел сбой в работе турникетов. Пассажиров пропускают через сломанные турникеты бесплатно, сообщил оператор перевозок – Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

«В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. ЦППК работает над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована. Пока там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно. Просим отнестись с пониманием, мы делаем все возможное для организации комфортных поездок», – сказали в пресс-службе ЦППК, передает ТАСС.

Сообщения о проблемах с турникетами ранее появились в соцсетях. Так, пользователи отмечали, что ряд устройств не считывает карты «Тройка».

Также стало известно, что из-за большого скопления пассажиров некоторые «Иволги» идут переполненными, а на обоих диаметрах сбился график следования поездов.

Напомним, движение поездов «Иволга» по первым двум МЦД было запущено утром в четверг.

Ранее москвичам рассказали, как перепрограммировать «Тройку» для МЦД.