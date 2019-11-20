Москвичам рассказали, как перепрограммировать «Тройку» для МЦД

Перепрограммировавшие свою карту «Тройка» пассажиры смогут совершить бесплатную пересадку между Московскими центральными диаметрами (МЦД), метро и МЦК.

Услуга доступна в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах с 20 ноября. Карты «Тройка», купленные с 05.30 мск 20 ноября, перекодировать не нужно, сообщает «Москва 24».

Активация «Тройки» необходима для того, чтобы карта научилась взаимодействовать с новым тарифным меню и записывать данные о пересадках с метро на МЦД. Перед первой поездкой на МЦД также необходимо активировать социальную карту учащегося или студента.

Диаметры разбиты на три тарифные зоны. Проезд по «Центральной» будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по «Кошельку» карты «Тройка», по зоне «Пригород» – 45 рублей, а по «Дальней» зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.

Кроме того, при оплате поездки картой «Тройка» для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет билетами пригородных электричек, однако при их использовании пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.

Тем временем исполнительный директор АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) Иван Конев сообщил, что первым пассажирам Московских центральных диаметров, которые не совершили при поездке валидацию карты «Тройка», не будут ее блокировать.

«Чтобы совершить поездку по МЦД владельцам карт «Тройка» необходимо отвалидировать карты на входе и выходе. Если пассажир не сделал этого, при поездке на МЦД карта заблокируется, разблокировка стоит 150 рублей. Первый период после запуска МЦД мы блокировать карты не будем. О том, когда завершится этот льготный период, и мы начнем взимать сбор, будет сообщено дополнительно», – сказал он, передает ТАСС.

Для проезда по МЦД необходимо будет валидировать билет дважды - на входе и выходе. Сделать это можно либо на турникетах, либо, где их нет, на специальных аппаратах для валидации билетов, – они есть на всех станциях. В случае, если валидация не была совершена, система примет пассажира за «зайца» и заблокирует карту. Ее разблокировка обойдется в 150 рублей. Операция по разблокировке проводится в кассах метро и ЦППК.

Московские центральные диаметры – начатый в 2018 году транспортный проект, в соответствии с которым предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра – МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска – запустят 21 ноября 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.