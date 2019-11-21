Путин резко раскритиковал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей

Президент Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы отразиться на стоимости справок. По словам главы государства, такие нововведения надо проводить с умом и поэтапно.

В четверг Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру и проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, а также губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы РЖД Олега Белозерова, министра транспорта Евгения Дитриха.

Во время поездки речь зашла о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств – это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что Минтруд должен был посмотреть, что означает новый порядок медосмотра для водителей.

«У нас минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 11 тыс. 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», – возмутился Путин.

Ранее в четверг министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

Напомним, решение о введении новых правил медосмотра вызвало небывалый наплыв пациентов в наркодиспансеры по всей стране. В Набережных Челнах мужчины подрались в очереди к наркологу, в Казани пенсионер умер в очереди за справкой в наркодиспансере.

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