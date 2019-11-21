В Татарстане мужчины подрались в очереди в наркодиспансер

В Татарстане местные жители подрались в очереди в наркодиспансере за медицинскими справками для получения водительских прав, пишут СМИ.

Как сообщает «Комсомольская правда», будущие водители заняли очередь в наркодиспансер Набережных Челнов с раннего утра, кому-то пришлось ждать на улице. Сообщается, что очереди достигали до ста человек, несколько мужчин устроили давку и подрались.

В соцсетях татарстанцы отметили, что очереди к наркологу всегда были «километровыми», но таких давок еще не было.

Напомним, что приказ Минздрава, согласно которому при медицинском освидетельствовании водителей обязательно потребуется определить наличие психоактивных веществ в моче и крови, вступит в силу в пятницу, 22 ноября, передает РИА «Новости».

Документ был зарегистрирован в Минюсте 8 ноября и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 ноября. При получении или обновлении водительских прав помимо стандартного обследования медицинская комиссия будет включать в себя химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотических, психотропных веществ и их метаболитов, качественное и количественное определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя – карбогидрат-дефицитного трансферина в сыворотке крови.

Напомним, в четверг СМИ сообщали, что в нескольких российских городах образовались очереди из желающих пройти медосмотр после того, как появилась информация о возможном подорожании справок для водительского удостоверения.

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