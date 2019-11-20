В российских городах образовались очереди за медсправками для водительских прав

В нескольких российских городах образовались очереди из желающих пройти медосмотр после того, как появилась информация о возможном подорожании справок для водительского удостоверения, сообщат местные СМИ.

По данным «Российской газеты», с 22 ноября при получении или обновлении водительских прав граждане должны будут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера алкоголя. Предполагается, что из-за этого цена на справки вырастет.

В Воронеже десятки горожан выстроились в огромные очереди в наркологический диспансер. «На регистратуре в воронежском наркодиспансере указано, что сейчас медсправка для получения прав на категории А, В и М стоит 1000 рублей, С и D – 1700. После 22 ноября стоимость составит 5450 и 6150 рублей соответственно», – сообщает «Вести. Воронеж».

В Оренбурге также образовались большие очереди из желающих получить справку по старым ценам, передает портал 56orb. Люди занимают очередь с раннего утра.

«В Ярославской области стоимость справки оказалась одной из самых высоких. Так, в Вологде справка будет стоить 2,9 тыс., в Костроме – 3,25 тыс., в Иванове – 4,5 тыс. рублей», сообщает телеканал ОТР.

Ранее МВД разработало ряд поправок, согласно которым медучреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей, на основании которых граждан смогут лишать прав без решения суда.