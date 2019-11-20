МВД разработало порядок лишения водительских прав без судебного решения

Медучреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей, на основании которых граждан смогут лишать прав без решения суда. Соответствующие поправки МВД внесло в закон о медицинском обеспечении безопасности дорожного движения.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На основании предоставленных медучреждением данных МВД смогут аннулировать действующее водительское удостоверение гражданина. Это станет возможным, только если диагноз подтвердится, либо если водитель не явится на необходимый для подтверждения медосмотр в течение месяца, уточняет «Звезда».

МВД, в случае принятия поправок, сможет принимать решение об аннулировании прав без решения суда. Сейчас лишить водителя прав может только суд.

Ранее появилась информация, что россиян, желающих получить водительские права или вернуть их после лишения, при прохождении водительской медкомиссии обяжут сдавать тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.