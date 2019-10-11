В России собрались обязать водителей проверяться на хронический алкоголизм

Россиян, желающих получить водительские права или вернуть их после лишения, при прохождении водительской медкомиссии обяжут сдавать тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм, пишут СМИ со ссылкой на приказ Минздрава.

По информации издания, такие правила утвердил Минздрав для прохождения водительских медкомиссий для граждан, претендующих на получение прав или возврат удостоверений по окончании срока лишения. Источник министерства сообщил «Коммерсанту», что в настоящее время поправки от 10 сентября 2019 года находятся на регистрации в Минюсте.

В Минздраве пояснили, что приказ подготовлен «в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ».

Со ссылкой на текст приказа издание сообщает, что у нарколога гражданин будет сдавать мочу для проверки на наркотики. Тест делается в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если экспресс-тест выявил хоть одно из этих веществ, предстоит подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов – хроматографов.

Действующий сейчас приказ разрешает наркологам и психиатрам направлять граждан на анализ крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) – маркера, который может указывать на хронический алкоголизм. В настоящее время CDT-тест проводится по желанию врача, но в новом станет обязательным.

Анализ крови может делаться несколько дней, таким образом, срок получения медсправки, скорее всего, увеличится. В новой версии приказа уточнено: если концентрация CDT выше 1,2%, гражданина направят в «специализированную медицинскую организацию» (наркодиспансер), где его обследует врач психиатр-нарколог, проведут «инструментальные и лабораторные исследования», в ходе которых проверят на наличие заболеваний, несовместимых с вождением авто. В «сложных и конфликтных ситуациях» решения будут принимать «врачебные комиссии», сообщает издание.

В начале сентября сообщалось, что МВД России подготовило поправки в закон о безопасности дорожного движения, согласно которым в случае установления фактов вождения в состоянии алкогольного опьянения, либо в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, человек не будет допущен к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений.

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