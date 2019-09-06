МВД предложило разрешить несовершеннолетним водителям садиться за руль

МВД России подготовило поправки в закон о безопасности дорожного движения, благодаря которым несовершеннолетние, получившие водительские права, смогут управлять автомобилем в сопровождении опытного водителя.

Молодые люди перед этим должны пройти обучение в автошколе и успешно сдать экзамены в Госавтоинспекции на права категории «В».

«Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить правительству РФ», – сообщила «Интерфакс» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, законопроект позволит также получить допуск к управлению грузовым и пассажирским транспортом только при наличии стажа управления транспортными средствами категории «В», также предполагается увеличение минимального возраста для получения права управления транспортными средствами категории «D» до 24 лет, категории «С» – до 21 года.

«Обмен иностранных национальных водительских удостоверений по данным категориям будет возможен только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов», – сказала Волк.

Кроме того, планируется введение подкатегории «А2», позволяющей управлять тяжелыми мотоциклами категории «А»

«В этих целях законопроектом вводится новая подкатегория «А2» (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг), право на управление которой может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста», – добавила представитель МВД.

Законопроект предполагает повышение минимального возраста для получения права управления мотоциклами категории «А» до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории «А2». При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется.

Проект закона предусматривает, что наличие права на управление по любой из категорий «СЕ» или «DЕ» автоматически подтверждает право управления составом транспортных средств категории «ВЕ» (при наличии категории «В») без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов.

«Открытая категория «СЕ» также подтверждает право на управление составом транспортных средств категории «DЕ» при наличии категории «D», – добавила Волк.

В соответствии с законопроектом, иностранные национальные права будут признаны недействительными по истечении шести месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство или паспорта гражданина России. Эта норма будет принята через полгода после принятия основного закона, чтобы граждане успели поменять водительские удостоверения.

Кроме того, в случае установления фактов вождения в состоянии алкогольного опьянения, либо в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, человек не будет допущен к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений.

«Данный запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию - до истечения одного года», – сообщила официальный представитель МВД

По словам Волк, подобные изменения должны положительно отразиться на состоянии безопасности дорожного движения, а также позволят сократить число ДТП и тяжесть их последствий.

Ранее в ГИБДД рассказали, какие изменения ожидают россиян при сдаче экзамена для получения водительского удостоверения.