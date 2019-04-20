В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

К концу 2019 года Госавтоинспекция планирует более чем в два раза увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права, сообщил замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николай Гиляков.

Гиляков сообщил, что всего в билете может оказаться 50 задач. При этом вопросы будут более четко разделены по категориям транспортных средств, передает «Российская газета».

Подобные изменения нужны для того, чтобы желающий получить водительские права задумывался над предложенными ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на знаниях, а не на «зазубренных наизусть билетах».

Отмечается, что количество задач может увеличиться раньше, чем будут внесены изменения в порядок проведения экзамена, так как это утверждается непосредственно начальником Госавтоиснпекции.

Ранее сообщалось, что ГИБДД запланировала ужесточить правила сдачи экзаменов на права. В частности, речь шла об отмене права на ошибку при сдаче теоретического экзамена.