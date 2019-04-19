ГИБДД запланировала ужесточить правила сдачи экзаменов на права

Будущих водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на права; в частности, ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена, сообщили в пресс-службе МВД России.

Представитель ведомства сообщил РИА «Новости», что также прорабатывается «система дифференцированной оценки в зависимости от степени влияния экзаменационной задачи на безопасность дорожного движения».

Как ожидается, неверные ответы на экзаменационные задачи будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации.

Помимо того, обсуждается вопрос изменения действующей системы выставления оценки по результатам теоретического экзамена, задачи для него также планируют переработать. Так, с с учетом международного опыта «прорабатываются вопросы расширения количества экзаменационных задач, а также их систематизация по принадлежности к определенной категории транспортных средств».

Планируется, что нововведения на экзаменах в ГИБДД введут уже в следующем году.

В марте главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников предупреждал о предстоящих изменениях в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.