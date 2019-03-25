ГИБДД анонсировала изменение правил экзамена на водительские права

Водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения, предупредил главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников.

В интервью радиостанции «Милицейская волна» Черников рассказал, что изменения коснуться экзаменационных маршрутов.

«Вместо применяемого в настоящее время маршрута со строго определенными направлениями движения, местами разворотов и поворотов, проектом изменений предусмотрен перечень улиц и дорог, в пределах которых и будет проводиться экзамен. Таким образом, экзаменуемый не сможет заранее заучить маршрут», – цитирует Черникова ТАСС.

Кроме того, корректировки внесут и в требования по оценке практического экзамена. Теперь акцент будет сделан на умение безопасно и самостоятельно управлять автомобилем, а не на фиксации нарушений ПДД.

По словам Черникова, обговариваются изменения в проведении теоритического экзамена. Так, например, будет расширен перечень экзаменационных задач.

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