Пенсионер умер в очереди за справкой в наркодиспансере в Казани

В республиканском наркологическом диспансере на улице Тунакова в Казани умер 64-летний мужчина, пришедший за справкой для водительских прав, сообщили местные СМИ.

Как сообщает издание Kazanfirst, мужчине, стоявшему в очереди, стало плохо. Очевидцы вызвали скорую и позвали врача. В тот момент, когда доктор уже подходил к пенсионеру, тот упал и умер.

Отметим, что информация об очередях в наркодиспансерах поступает из многих городов России.

Так, очереди в диспансерах Уфы за водительской медсправкой увеличились в три раза, рабочие часы специалиста продлили, сообщил РИА «Новости» директор частной клиники, где автовладельцы проходят медицинское освидетельствование для получения водительских прав.

Очередь в наркодиспансер Ярославля в связи с предстоящим повышением стоимости справки для водителей выросла в 15 раз: в среду пришли 1,5 тыс. человек вместо обычных 100, врачи намерены вести прием до последнего посетителя, сообщила представитель областного департамента здравоохранения.

Забайкальский краевой наркологический диспансер направил всех врачей на медосмотр автомобилистов из-за очереди, которая появилась после новостей о возможном подорожании справок, сообщили в минздраве региона.

Республиканский наркологический диспансер в Ижевске продлил часы работы наркологов, чтобы принять всех автомобилистов, обратившихся за медицинскими справками накануне вступления в силу нового приказа Минздрава, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Аналогично поступил республиканский наркологический диспансер в Чебоксарах. «Время приема специалистами наркодиспансера из-за возникшего ажиотажа увеличено на час, то есть продлено до 20.00. Привлечены дополнительные люди – и кассиры, и медрегистраторы, и врачи. В четыре потока принимают людей», – рассказали в республиканском наркодиспансере.

По словам собеседника агентства, такой повышенный спрос наблюдается второй день – с тех пор, как стало известно о грядущем повышении стоимости справок. «Количество обратившихся за справкой в среду и четверг примерно в три раза больше обычного», – отметили в наркодиспансере.

Рязанские медики из-за очередей также увеличили число пунктов и специалистов, выдающих медицинские заключения водителям.

Напомним, ранее в четверг в Набережных Челнах мужчины подрались в очереди к наркологу.

Ранее в четверг СМИ сообщали, что в нескольких российских городах образовались очереди из желающих пройти медосмотр после того, как появилась информация о возможном подорожании справок для водительского удостоверения.