Пенсионер умер в очереди за справкой в наркодиспансере в Казани

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Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
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Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
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Как обустроить вандалов

Николай Гурьянов, журналист
Судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Иначе все будет, как сейчас: талантливые граффити закрашивают, некрасивые – наносят. Подробности...
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              Пенсионер умер в очереди за справкой в наркодиспансере в Казани

              21 ноября 2019, 13:45

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              В республиканском наркологическом диспансере на улице Тунакова в Казани умер 64-летний мужчина, пришедший за справкой для водительских прав, сообщили местные СМИ.

              Как сообщает издание Kazanfirst, мужчине, стоявшему в очереди, стало плохо. Очевидцы вызвали скорую и позвали врача. В тот момент, когда доктор уже подходил к пенсионеру, тот упал и умер.

              Отметим, что информация об очередях в наркодиспансерах поступает из многих городов России.

              Так, очереди в диспансерах Уфы за водительской медсправкой увеличились в три раза, рабочие часы специалиста продлили, сообщил РИА «Новости» директор частной клиники, где автовладельцы проходят медицинское освидетельствование для получения водительских прав.

              Очередь в наркодиспансер Ярославля в связи с предстоящим повышением стоимости справки для водителей выросла в 15 раз: в среду пришли 1,5 тыс. человек вместо обычных 100, врачи намерены вести прием до последнего посетителя, сообщила представитель областного департамента здравоохранения.

              Забайкальский краевой наркологический диспансер направил всех врачей на медосмотр автомобилистов из-за очереди, которая появилась после новостей о возможном подорожании справок, сообщили в минздраве региона.

              Республиканский наркологический диспансер в Ижевске продлил часы работы наркологов, чтобы принять всех автомобилистов, обратившихся за медицинскими справками накануне вступления в силу нового приказа Минздрава, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

              Аналогично поступил республиканский наркологический диспансер в Чебоксарах. «Время приема специалистами наркодиспансера из-за возникшего ажиотажа увеличено на час, то есть продлено до 20.00. Привлечены дополнительные люди – и кассиры, и медрегистраторы, и врачи. В четыре потока принимают людей», – рассказали в республиканском наркодиспансере.

              По словам собеседника агентства, такой повышенный спрос наблюдается второй день – с тех пор, как стало известно о грядущем повышении стоимости справок. «Количество обратившихся за справкой в среду и четверг примерно в три раза больше обычного», – отметили в наркодиспансере.

              Рязанские медики из-за очередей также увеличили число пунктов и специалистов, выдающих медицинские заключения водителям.

              Напомним, ранее в четверг в Набережных Челнах мужчины подрались в очереди к наркологу.

              Ранее в четверг СМИ сообщали, что в нескольких российских городах образовались очереди из желающих пройти медосмотр после того, как появилась информация о возможном подорожании справок для водительского удостоверения.


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