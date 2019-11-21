Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, сообщил ее заместитель Олег Салагай.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и направлен на государственную регистрацию. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», – написал Салагай в своем Telegram-канале.

Решение о введении новых правил медосмотра вызвало небывалый наплыв пациентов в наркодиспансеры по всей стране.

В Набережных Челнах мужчины подрались в очереди к наркологу.

СМИ сообщали, что в нескольких российских городах образовались очереди из желающих пройти медосмотр после того, как появилась информация о возможном подорожании справок для водительского удостоверения.

Напомним, ранее в четверг пенсионер умер в очереди за справкой в наркодиспансере в Казани.