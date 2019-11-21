Собянин подарил Путину именную карту «Тройка»

Мэр Москвы Сергей Собянин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру (МЦД) подарил президенту Владимиру Путину именную карту «Тройка».

«По сложившейся традиции», – сказал мэр Москвы, передавая президенту карту в вагоне поезда, передает ТАСС.

«Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие», – добавил Собянин.

Путин в четверг открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, проехав на поезде от станции «Белорусская» до станции «Фили» и обратно. Его сопровождали мэр столицы, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров, глава Минтранса Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.